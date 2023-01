Les "Scrunchy Moms", ces mamans qui oscillent entre éducation moderne et holistique.

Vous êtes peut-être une "scrunchy mom" sans même le savoir. Ce concept a trouvé un écho particulier sur les réseaux sociaux. Ce nouveau terme combine deux modes d'éducation, entre modernité et écologie.

Les "scrunchy moms" sont issues de la fusion entre les "silky moms", des mères utilisant les avantages du monde moderne comme les couches jetables, les médicaments ou encore la technologie, et les "crunchy moms", ces mères préférant une approche plus holistique, s'appuyant sur des huiles essentielles et des alternatives plus écologiques tels que les jouets en bois plutôt qu'en plastique ou encore des repas faits maison et l'allaitement plutôt que des plats préparés et du lait en poudre.