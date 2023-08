Les scouts belges vont-ils quitter le Jamboree en Corée du Sud à cause des fortes chaleurs ? Les Britanniques, oui

Le groupe de Belges, composé de cinq mouvements scouts du pays, comprend 28 unités comptant chacune 36 membres et quatre responsables. Le Jamboree mondial est organisé tous les quatre ans dans un pays différent depuis 1920.

Cette 25e édition, placée sous le thème "Dessine ton rêve", se déroule du 1er au 12 août et réunit environ 43.000 jeunes. L’événement est confronté à une vague de chaleur et d’humidité extrêmes.

Les températures avoisinent les 35 degrés par jour et atteignent parfois 38 degrés. Selon les autorités locales et le Mouvement scout mondial, quelque 600 participants ont souffert de malaises en raison de la chaleur. Le gouvernement sud-coréen a envoyé des médecins et des infirmières militaires sur place.