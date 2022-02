Les scolytes ont décimé les sylvicultures d’épicéas en Flandre, entraînant un fort déclin des populations de roitelets huppés

En principe, les paysages changent très lentement, excepté quand les cultures d’arbres sont touchées par des maladies : c’est le cas des conifères, attaqués par le Bostryche typographe. Ce scolyte a profité d’arbres fragilisés par la succession d’une année 2016 extrêmement humide et surtout d’autres années très sèches comme on en a connu de 2017 à 2020. A partir de 2018, la mortalité locale a été massive et des parcelles entières ont été détruites. L’épicéa commun (Picea abies) en particulier a disparu en masse, plus de 80% sont morts en Flandre. De nombreux mélèzes (Larix sp.) et sapins (Abies sp.) ont également été fort touchés, tandis que les pins (Pinus sp.) ont pu survivre à ces attaques, mais en montrant une croissance réduite.

Plusieurs espèces d’oiseaux touchées

La mortalité à grande échelle a eu un impact rapide sur les oiseaux ayant une préférence prononcée pour ces espèces. En quelques années, la population reproductrice de roitelets huppés (Regulus regulus), qui a une grande prédilection pour l’épicéa commun, a diminué de moitié. La mésange huppée (Lophophanes cristatus) a également une affection pour les épicéas, mais est capable de nicher sur d’autres espèces, tout spécialement les pins. Ses populations sont cependant toujours en déclin progressif dans le nord du pays.

Natuurpunt a également observé une baisse similaire de population de mésanges noires (Periparus ater), mais cela s’ajoute à une diminution de plus longue durée qui peut être due au changement climatique. Note positive, le roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) a pu s’adapter en nichant dans le lierre dont la croissance sur les feuillus a été favorisée par le réchauffement climatique et l’enrichissement en azote des sols.