Les sciences spatiales : une toute nouvelle option dans deux écoles du Brabant wallon

Pour ceux qui choisiront cette filière , l'option représentera environ un tiers des cours . Ces derniers comprendront essentiellement des maths fortes et des sciences fortes , à raison de 7 heures ainsi que des cours complémentaires comme la robotique ou l'astronomie . L'idée n'est pas de former des futurs Thomas Pesquet mais bien de préparer les élèves à tous les débouchés possibles liés à ce secteur et ils sont nombreux. 16 élèves devraient embarquer dans ce programme dès la rentrée prochaine.