Les scènes de villages brabançonnes se poursuivent jusqu’à l’automne

Cela fait quelques années maintenant, que chaque été, une tournée culturelle est organisée dans le Brabant-Wallon : Scène de villages. De communes en communes brabançonnes, des artistes égaient les chaudes journées d’été de leurs talents : théâtre, arts de rue, danse ou encore concerts sont au programme. Les trois dernières escales de la saison n’ont rien à envier aux autres et devraient séduire petits et grands par leur programme !

À Incourt, le 20 août, c’est la fête de l’Épouvantail ! Le Site des Grosses Pierres à Piétrebais accueille les festivités, les enfants s’émerveillent "La tête dans les étoiles" devant le concert jeune public de Monsieur Nicolas. Les jeunes et moins jeunes pourront s’esclaffer devant le spectacle de marionnettes de la Corneille Bleue, ou admirer les acrobaties de cirque de la Scie du Bourgeons, se balancer au rythme de la fanfare festive et déjantée Les Fanfoireux, dont la musique projette en Amérique centrale. Des animations en continu sont également proposées au cours de la journée : un atelier trompe-l’œil et des passe-têtes pour jouer à se faire passer pour quelqu’un d’autre ou une pêche aux canards décalée : pour pêcher les canards, il faut qu’ils tournent, et pour tourner, il faut pédaler !

À Jodoigne, le 10 septembre, Scène de villages s’installe dans le superbe cadre du Château des Cailloux. Les visiteurs pourront flâner au cours d’une balade contée au cœur des arbres du domaine. Dans les jardins, un concert dans un casque passera la musique planante de Flygmaskin. La compagnie Odile Pinson présentera son spectacle "À contre courant" d’acrobaties rempli d’humour. Pour clôturer la journée en beauté, le groupe Bernard Orchestar saura faire danser les présents.



À Hélécine, le 1er octobre, c’est la dernière halte de Scène de village. Au programme dans le site du Brouc : jonglerie, acrobaties, théâtre d’objets, cirque et conte… Le programme complet sera à retrouver prochainement ici.

Pour favoriser l’accès à la culture pour tous, ces évènements sont gratuits.