Les scénaristes de Stranger Things trollent les fans et font mine de dévoiler le contenu de la saison 5

Et pourtant, certains internautes tentent de déchiffrer le tableau. Un fan sur Reddit pense que : " les 4 lignes signifient probablement les différentes intrigues de la saison 5, qui pourraient être les ados, les jeunes adultes, les adultes et peut-être l’intrigue de Max. Et puis ce qui est écrit dans chaque cellule est évidemment un résumé de chaque intrigue dans chaque épisode". On peut aussi lire sur la plateforme que "Les flashbacks de Eleven/Brenner/Vecna pourraient aussi être la quatrième intrigue. ".

Un autre fan souligne : "Il se passe quelque chose à la fin de l’avant-dernier épisode qui est si important qu’ils l’ont noirci avant de brouiller l’image entière."

Ce tableau risque de nous occuper un moment…