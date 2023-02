Les scampis au curry rouge de Margaux

Pelez et coupez l’oignon et le butternut en petits morceaux.

Faites revenir le tout dans une poêle avec la pâte de curry rouge et un fond d’eau pendant 5 minutes.

Ajoutez-y le lait de coco et les pousses de bambou et laissez réduire le tout pendant 5 minutes supplémentaires. Assaisonnez avec du poivre et la sauce soja.

Ajoutez-y les scampis et faites cuire le tout pendant 4-5 minutes supplémentaires.

Pendant ce temps, faites bouillir de l’eau afin de cuire les nouilles de riz.

Servez le curry de scampis au butternut avec les nouilles de riz et un peu de coriandre fraîche.