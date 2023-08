Les "sans-chez-soi" manifestent à Namur pour le droit de "tendre la main"

Depuis le début de l’été, la ville de Namur a décidé d’interdire la mendicité à proximité des galeries marchandes. Une mesure provisoire, prise pour 4 mois, pour des raisons de salubrité et de sécurité. Mais les personnes sans abris et les associations qui les soutiennent ne l’entendent pas de cette oreille. Plusieurs dizaines de personnes s’étaient donné rendez-vous ce lundi matin devant l’entrée d’une galerie marchande en face de la gare. Un endroit où Nikita et les autres se sentent parfois harcelés par les forces de l’ordre.

Rien ne sert, disent-ils, de cacher la misère, cela ne la fera pas disparaître. La ville de Namur, par la voix de son bourgmestre, Maxime Prévot, défend son règlement, qui, selon lui, ne vise pas la mendicité, en tant que telle, mais l’agressivité de certains. Une évaluation de la mesure est prévue à la rentrée, mais pas question de la retirer.