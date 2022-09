Les sandales de gym sont déconseillées par les professionnels

Pour pratiquer la gym en salle, des barres parallèles ou des cumulets (des roulades) elles ne posent pas de problème. Mais cette chaussure ne maintient pas la cheville, elle n’a quasi pas de semelle. Alors pour du foot, de la course à pied, ou des sauts, les professionnels du pied la déconseillent clairement, comme Marylène Montagnies, spécialiste au CHU de Charleroi : "pour shooter dans un ballon, l’impact du ballon dur sur les orteils, ça peut créer des hématomes, des traumatismes, si l’enfant n’est pas stable au niveau de ses pieds, une entorse au niveau de la course", explique-t-elle. Et d’ajouter : "Il n’y a aucun amorti, aucun confort".