Les sanctions vont indirectement toucher les citoyens russes, déjà appauvris par la gestion de Vladimir Poutine

La Russie est la première puissance nucléaire mondiale et le plus grand pays au monde en superficie. Mais en matière d’économie, elle ne représente que 2% du PIB mondial. C’est douze fois moins que les Etats-Unis et neuf fois moins que l’Union européenne ou la Chine. L’économie russe, basée à 50% sur la vente de gaz et de pétrole, va être sérieusement secouée, et c’est le but. Le revenu par habitant est déjà passé en quelques années de 14.000 euros à 11.000 euros. Le citoyen russe ordinaire, même s’il n’est pas visé par les sanctions, va en souffrir.

"L’argent de l’Etat russe va servir à payer les dépenses militaires engendrées par l’agression de l’Ukraine, explique Roland Gillet, professeur d’économie financière à la Solvay School et à la Sorbonne. "Ces sommes ne seront pas investies dans les programmes sociaux pour aider les plus pauvres." Et puis, vu les sanctions sur le secteur bancaire, "les biens qui pourront encore être importés seront plus chers à cause de la dévaluation du rouble".