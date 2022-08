Les salons de tatouage sont-ils assez contrôlés ? 80% d’entre eux ne respecteraient pas les réglementations

L’infraction la plus fréquente est le fait que le tatoueur ne soit pas agréé par le SPF Santé publique. Cela concerne 23% des infractions constatées. Selon le ministre, un total de 1995 tatoueurs ont été enregistrés. Sur la base du nombre d’infractions constatées lors des contrôles, le ministre estime qu’il existe environ 450 tatoueurs non enregistrés actifs en Belgique.

En principe, toute personne non inscrite auprès du SPF Santé n’est pas autorisée à exercer la profession. "Un tatoueur ne peut s’inscrire que s’il réussit un examen après 20 heures de formation sur la stérilité, les règles d’hygiène, les premiers secours et les risques d’infection et d’hémorragie", note la députée Van Hoof.