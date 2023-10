Les salles rénovées du Musée Art & Histoire prêtes à accueillir les collections 19e et 20e

Trois salles d’exposition du Musée Art & Histoire, situé dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, récemment rénovées sous la direction de la Régie des Bâtiments, sont désormais fin prêtes à accueillir les collections d’art des 19e et 20e siècles.

Ainsi, dès le 6 octobre, une exposition temporaire consacrée à l’architecte et designer autrichien Josef Hauffman se tiendra notamment dans la plus grande des trois salles modernisées. "Les rénovations ont été réalisées afin d’optimiser la durabilité du bâtiment tout en respectant son caractère exceptionnel", a déclaré Mathieu Michel, secrétaire d’État en charge de la Régie des Bâtiments à propos de cet investissement de 2 millions d’euros environ.

Les travaux se sont déroulés de mars 2021 à mai 2022. Durant ce laps de temps, les enduits au plafond et aux murs des salles ont été restaurés et tout a été repeint. Le parquet a aussi été traité et le lanterneau dans la plus grande salle d’exposition a été pourvu d’un vitrage feuilleté neuf. De plus, une nouvelle menuiserie intérieure en métal a été posée et la menuiserie extérieure a été restaurée et repeinte. Les espaces d’exposition sont à présent également équipés d’un éclairage et d’un système de chauffage et de ventilation durables. Les nouvelles techniques ont été intégrées dans l’ensemble, afin de conserver autant que possible l’aspect d’origine.