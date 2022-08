Les salles de concert en difficulté face à la flambée des coûts énergétiques.

Le PDG de "Saku Arena" en Estonie explique : "Cela signifie que nous sommes obligés de trouver des alternatives ou un moyen de réduire la consommation". Du côté d’ASM on parle d’un "dialogue constant avec les partenaires pour essayer de minimiser les coûts des spectacles, en particulier les besoins énergétiques d’un spectacle."

En Allemagne à la "Barclays Arena" le défi est le même. Résultat: cette arène de 15.000 places cherche à utiliser des sources d’énergies alternatives comme les énergies éolienne et solaire. Des investissements dans la lignée du système de récupération des eaux de pluie pour les sanitaires qui existe depuis la construction du bâtiment en 2009. Autre cheval de bataille : le gaspillage alimentaire. Pour éviter les nombreuses pertes, ils ont arrêté le buffet à volonté pour les loges premium.

Même son de cloche du côté de la Pologne où des mesures sont prises par les salles de concert pour optimiser l’utilisation de l’électricité et de l’eau dans un but écologique et économique. Quant au Royaume-Uni, le groupe ASM a même l’intention de recruter "un responsable du développement durable dont le seul rôle sera d’aider notre entreprise à atteindre nos objectifs de réduction de carbone et d’aider nos sites à être aussi verts que possible."

A ces préoccupations vient s’ajouter l’impact de la crise sur le consommateur et son comportement d’achat. Un dirigeant de l’O2 Arena en République tchèque constate : "La hausse globale des prix des services, de l’énergie, de la nourriture, etc. dans le pays a rendu l’achat de divertissements plus délicat et les gens plus exigeants quant au concert auquel assister".