Les salariés n’osent pas poser des jours de congé pour prendre soin de leur santé mentale

Si les entreprises prennent de plus en plus conscience du moral en berne de leurs salariés, elles sont confrontées à un problème de taille pour y remédier. Les troubles psychologiques restent encore incompris, voire tabous.

Les personnes malades ont souvent peur et honte d’en parler, particulièrement à leurs collègues ou à leurs supérieurs hiérarchiques.

Quatre employés américains sur dix disent que leur direction ne sait pas qu’ils souffrent d’anxiété. Ils sont presque autant à cacher leur dépression à leur employeur (38%).

Ce silence les empêche de prendre du temps pour eux, ce qui vient renforcer leurs souffrances psychologiques initiales. Seuls 14,4% des Américains interrogés jouent franc jeu avec leur manager quand ils doivent s'absenter pour prendre soin de leur santé mentale. En comparaison, ils sont 25,6% à poser des jours de congé en prétendant souffrir d’une affection ordinaire (rhume, grippe, angine, gastro-entérite...) et non de troubles psychiques et 31,6 % à continuer de travailler malgré tout.