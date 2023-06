Les saisons musicales de Seneffe : Trio à clavier, gagnez deux places !

Tatiana Samouil (violon), Marie Hallynck (violoncelle) et Muhiddin Dürrüoglu (piano) feront raisonner l'Orangerie du Château de Seneffe au son de trois trios à clavier d'inspiration populaire.

De tout temps, les compositeurs ont produit des œuvres majeures dont l’inspiration est issue des musiques populaires. Ce fut déjà le cas de Haydn, véritable père du trio à clavier qui, tout au long de sa carrière passée presque exclusivement à Eszterháza, en Hongrie, entendit de la musique folklorique tzigane et hongroise et en émailla ses œuvres, la plus célèbre étant le Trio avec piano " Gypsy " en sol majeur Hob XV:25.

Près d’un siècle plus tard, c’est au tour de Dvorak de livrer son célébrissime trio " Dumky ", pièce de forme libre composée de six " Dumka ", nom d’une chanson ukrainienne au caractère rêveur et nostalgique reflétant l’âme slave.

Plus proche de nous encore, le compositeur turc Ilhan Baran, professeur de composition de Muhiddin Dürrüoglu, disciple d'Ahmed Adnan Saygun ainsi que d’Henri Dutilleux et Maurice Ohana à Paris s’inspire de musiques folkloriques dans son trio Dönüşümler, dans lequel huit transformations au rythme envoûtant succèdent à une Fantasia initiale.

Infos : Les Saisons musicales de Seneffe : été 2023 – Activités – Domaine du Château de Seneffe (chateaudeseneffe.be)

