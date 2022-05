Les saints de Glace : ces gestes de jardinier qui sauvent vos semis avant et après le gel

Le printemps marque aussi le retour des pucerons. "Il suce la sève des plantes qui crée une déformation dans les jeunes pousses qui détériore la croissance des plantes. En suçant la sève, les pucerons créent une petite bulle d’eau sucrée sur le dos qui attire les fourmis. Elles s’en nourrissent et en contrepartie elles protègent ces bulles" explique l’auteur de Mon petit potager bio sur 15 m². On peut les combattre à la main, grâce à un mélange d’eau et de savon noir, totalement biodégradable, que l’on asperge sur les zones endommagées.

On peut aussi trouver un moyen naturel de combattre ces petites bêtes grâce aux coccinelles, syrphes et perce-oreilles qui mangeront les pucerons. Il est en effet possible d’acheter des coccinelles dans des jardineries.