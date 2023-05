Les sacs orange sont arrivés à Bruxelles

A partir de ce lundi, les Bruxellois vont devoir changer leurs habitudes en matière de dépôt de poubelles. Le fameux sac orange entre en vigueur.

Les sacs de couleur orange vont recevoir tous les déchets putrescibles qui iront alimenter une usine de bio méthanisation à Ypres.

Que peut-on y mettre ? Les déchets alimentaires au sens large, les serviettes en papier, les essuies tout, le marc de café, les sachets de thé et les aliments périmés, mais sans leurs emballages, précise Etienne Cornesse directeur de la communication de Bruxelles propreté. Ces déchets vont être conduits dans une unité de bio méthanisation et vont être transformés en énergie, en chaleur, mais également en digestat qui est un compost qui va amender les terres.

Un centre de traitement plus proche des collectes

En termes de traitements, effectivement, c’est légèrement plus cher de traiter les déchets alimentaires aujourd’hui que les sacs blancs pour les déchets résiduels, parce que nous avons aussi des kilomètres à parcourir pour aller porter ces déchets dans le centre de bio méthanisation qui est à Ypres, complète Etienne Cornesse. Et donc c’est à peu près 200.000 kilomètres par an. D’où l’intérêt de la construction d’un centre propre à la Région bruxelloise qui permettra notamment d’économiser tous ces kilomètres. Mais ça, c’est un projet qui est en cours. Le terrain est acquis. La mise en œuvre de cette unité de traitement sera effective en 2026.

Le tri des déchets ménagers organiques est une imposition européenne.