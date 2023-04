Les sœurs Pollock : a-t-on eu affaire à un véritable cas de réincarnation dans les années 60 ?

Dimanche 5 mai 1957 à Hexham, dans le Northumberland anglais. Sur les trottoirs pavés d’Hexham, deux sœurs, Joanna, 11 ans, et Jacqueline, 6 ans, sur le perron d’une maison de la vieille ville, embrassent leurs parents, John et Florence Pollock. Elles vont, avec leur ami Anthony, à l’église. Si elles partent peu de temps avant leurs parents, c’est que le prêtre leur a proposé de prendre part à l’office avec lui. Un privilège. Le soleil brille, les arbres qui jalonnent les rues et les parcs renaissent depuis l’apparition de ce printemps revigorant. Les oiseaux chantent et les trois jeunes gens qui se tiennent la main courent en chantant vers la maison de Dieu. Ils n’y arriveront jamais.

Ils sont fauchés par une voiture conduite par une femme sous l'emprise d'un cocktail de médicaments. La douleur des parents est incommensurable. Le père se réfugie dans la religion et fait un rêve étrange : ses filles reviendront sous forme de jumelles. L'année suivante, Florence tombe enceinte et donne naissance à deux jumelles. Gillian et Jennifer semblent avoir les mêmes tâches de naissance que leurs défuntes sœurs. Et en grandissant, elles ont adopté les mêmes démarches et les mêmes caractères que Joanna et Jacqueline, se remémorant aussi des souvenirs de leurs vies... Pour John, c'est sûr, ses premières filles se sont réincarnées : il faut en parler à des médecins.

Récit aux frontières de l'étrange dans L'Heure H.