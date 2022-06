Les sœurs Peterson : la flamme presqu’éternelle des Bangles

Imaginez un groupe formé à LA sur une simple annonce dans un journal local : "cherche guitariste/chanteuse". C’est l’histoire véridique du groupe The Bangles, celle des sœurs Peterson, Vicki et Debbi, ainsi que de celle qui a répondu à l’annonce, Susanna Hoffs. La sauce prend, le groupe est créé en 1981 et signe avec un label en 1983. Le succès, international, arrivera 3 années plus tard avec un album "Different Light" et ses 2 singles imparables.

Malheureusement, le succès attise les tensions entre les membres du groupe qui se sépareront en pleine gloire peu après la sortie de leur 3ème album et du tube ''Eternal Flame'' en 1989. Derrière le band, qui a marqué la fin des années 80 avec des titres comme "Walk Like an Egyptian" ou "Manic Monday", 2 sœurs : Vicki et Debbi Peterson.