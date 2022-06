Les sœurs Deal, le retour des Breeders ?

Voici un duo de sœurs jumelles très représentatif des ninetie’s : Kim et Kelley Deal du groupe The Breeders. Tout le monde a été séduit par les Breeders au milieu des années 90. Ce groupe monté par Kim Deal, membre iconique des Pixies mais aussi compositrice frustrée face à un Franck Black trop présent, a marqué les esprits. Alors un jour Kim saute enfin le pas et revient à son groupe de jeunesse, The Breeders, avec sa sœur Kelley.

Elle crée l’événement, éclipsant puis finalement enterrant le groupe de Franck Black. Retour sur 2 sœurs jumelles qui ont baigné dans la musique depuis leur plus jeune âge et ont donné ses lettres de noblesse à l’indie rock des 90’s.