Les rythmes scolaires francophones réduisent le nombre de jours à l’école : les presque vérités du ministre Ben Weyts

Mais cette première vérification n’est que théorique, ou légale. Concrètement, comment se traduisent ces deux décrets dans un calendrier ? Et remarque-t-on une différence du nombre de jours d’écoles entre les Francophones et les Flamands ?

Pour le savoir, nous avons compté les nombres de jours d’école, de vacances et jours fériés des deux communautés sur six années scolaires : 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, qui étaient des années avant la réforme et 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, qui sont les trois premières années à tenir compte des nouveaux rythmes scolaires.

Pour cette comparaison, il est impossible d’intégrer les journées pédagogiques qui dépendent d’une école à l’autre, des jours blancs qui existent des deux côtés de la frontière linguistique et que les écoles appliquent différemment. Nous nous contentons de comparer les jours officiels d’obligation scolaire.