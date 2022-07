Les RWDM Girls à l'Euro féminin : "On est au début de quelque chose de grand !"

Elles (et ils) sont une cinquantaine à se presser dans le bloc ES7 du New York Stadium de Rotherham. Elles (et ils) portent toutes (et tous) le maillot rouge et noir des Coalisés du RWDM. Jeudi passé, face à la France, ces jeunes Bruxellois ont vécu leur jour de gloire. Et ce lundi soir, à Manchester, ils seront de retour pour soutenir les Red Flames pour leur match décisif face à l’Italie.

" Nous sommes en tournée pour quelques jours en Angleterre " expliquent Imane El Rhifari et Mounia Wanzi, les deux responsables du RWDM Girls, la plus grande section féminine de Belgique. " On est ici avec les filles, les entraîneurs et les délégués : on veut leur faire vivre l’ambiance de cet Euro, mais on fait aussi des visites culturelles. On leur montre des musées, on va jouer un match contre une équipe locale. On avait déjà fait ça lors de l’Euro 2017 et ça avait bien boosté nos affiliations. "