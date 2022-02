Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé samedi que l'armée russe allait tenter d'attaquer et de s'emparer de Kiev dans la nuit, au moment où des combats se poursuivent dans la capitale.

"Nous ne pouvons pas perdre la capitale. Je m'adresse à nos défenseurs, hommes et femmes de tous les fronts : cette nuit, l'ennemi va utiliser toutes ses forces pour briser nos défenses de la façon la plus vile, dure et inhumaine. Cette nuit, ils vont tenter de s'emparer" de Kiev, a-t-il affirmé dans une adresse vidéo publiée sur le site de la présidence.