Les Russes, les Ukrainiens, les Américains... Qui a saboté les gazoducs Nord Stream il y a 1 an ?

Polar en Baltique : un an après l’explosion des gazoducs, le sabotage du Nord Stream reste une énigme.

Plusieurs enquêtes sont toujours en cours pour identifier des responsables. Le tout dans un contexte hautement sensible en raison de la guerre en Ukraine.

Explosions en chaîne

Le 26 septembre 2022 quatre énormes fuites de gaz au large de l’île danoise de Bornholm et des côtes du sud de la Suède : elles sont précédées d’explosions sous-marines se produisent à quelques heures d’intervalle sur Nord Stream 1 et 2, les grosses conduites sous-marines reliant la Russie à l’Allemagne, qui acheminent l’essentiel du gaz russe vers l’Europe.

Qui a fait le coup ? Les Russes ? Les Ukrainiens ? Les Américains ? Les Britanniques ? A qui profite le crime ? Dans le contexte de la guerre en Ukraine, difficile de voir à qui profite le crime. Et les accusations en tous sens fusent.

A ce moment, le gaz ne transite plus dans Nord Stream 1 car la Russie a fermé les robinets destinés aux Européens qui soutiennent l’Ukraine. Quant à Nord Stream 2, il est à peine terminé et pas encore rentré en service.

Aujourd’hui, un an plus tard, aucune des trois enquêtes judiciaires lancées séparément par l’Allemagne, la Suède et le Danemark n’a abouti.

L’Ukraine évoque une attaque terroriste russe, Vladimir Poutine pointe les "Anglo-saxons", Joe Biden s’indigne, les Russes aussi…

Pour les Suédois, la "principale hypothèse est qu’un État est derrière" le sabotage. C’est ce qu’affirme en avril 2023 le procureur suédois Mats Ljungqvist, ajoutant que ses auteurs savaient "très bien qu’ils laisseraient des traces". Et le procureur se fait fort d’aboutir à une conclusion d’ici 2024.

En Allemagne, le parquet général est prudent, assurant qu’il "n’est actuellement pas possible de faire des déclarations fiables" sur l’identité et les motivations des auteurs, ni "sur la question d’un soutien étatique".

Des pistes en tous sens

Il n’y a pas que la justice qui se penche sur l’affaire, les médias aussi. Ils lancent des expéditions de reconstitution, certaines avec des drones sous-marins, appellent les experts, voire d’anciens agents secrets et font état de pistes qui mènent de Varsovie à la Crimée en passant par la Moldavie.

Début mars, le New York Times affirme sur la base d’informations consultées par le renseignement américain, qu’un "groupe pro ukrainien" serait à l’origine du sabotage, mais sans implication du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Au même moment, le parquet allemand annonce enquêter sur un bateau soupçonné d’avoir acheminé les explosifs. Des médias allemands dont Die Zeit et l’ARD révèlent le 7 mars que des pistes mènent en Ukraine. D’autres médias allemands Spiegel et ZDF vont louer un voilier de 15 mètres de long, l'"Andromède", pour reconstituer le périple qu’un équipage ukrainien constitué de cinq hommes et une femme aurait effectué du port allemand de Rostock jusqu’au large de Bornholm.