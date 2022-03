Les Russes exclus de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup, pas des autres tournois

La fédération internationale de tennis (ITF) a annoncé mardi suspendre, jusqu'à nouvel ordre, les fédérations russe (RTF) et bélarusse (BTF) de tennis en raison de l'invasion russe en Ukraine. Tous les événements ITF dans ces deux pays sont également annulés. Par contre, les tennismen et tenniswomen conservent le droit de s'aligner dans les tournois ATP et WTA, toutefois, ils devront le faire sous bannière neutre.

Daniil Medvedev, récent numéro un mondial et qui s'est ouvertement prononcé contre la guerre, aura donc l'occasion de continuer à jouer. Tous commes ses compatriotes.