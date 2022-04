Les rumeurs autour d’une tournée en hommage à Van Halen continuent

Le guitar hero Joe Satriani a confirmé qu'il avait bien discuté avec le batteur Alex Van Halen et le chanteur David Lee Roth d'une tournée en hommage au défunt Eddie Van Halen.

La semaine passée, c'était le bassiste Jason Newsted qui révélait qu’il avait été approché il y a six mois pour ce projet, mais qu'il avait émis des doutes quant à rejoindre cette tournée.

"Comment pourriez-vous le faire ? […] Il n’y a personne qui peut faire mieux, alors comment allez-vous lui faire honneur ? Et puis tout s’est essoufflé" déclare le bassiste, en ajoutant qu’il ne voulait pas que ce soit perçu comme une ponction d’argent pour les fans.

C'est maintenant Joe Satriani qui confirme que des discussions autour d'un tel projet ont bel et bien eu lieu et que des plans sont toujours en cours : "Je suis en discussion avec Alex et Dave depuis un an pour organiser quelque chose," explique-t-il dans le podcast Rock Of Nations With Dave Kinchen. "Ca serait une tournée ou quelque chose du genre... En tout cas, ça serait un vrai hommage à Eddie et à l'héritage de Van Halen".

"Au début, l'idée d'un tel projet me semblait terrifiante, puis je me suis dit que cela sera un vrai travail d'amour, pour moi. Je suis très honoré d'y prendre part. Et je peux vous dire que si cela se concrétise, ça sera ce qu'il y a de mieux pour les fans. Nous célébrerons non seulement le génial Eddie Van Halen, mais aussi tout l'héritage que son groupe a laissé, les innombrables chansons et bonnes vibes qu'ils ont créées en tant que groupe."

"Ca sera un challenge énorme car on ne peut reproduire ce qu'Eddie faisait. On peut apprendre les notes et toutes les techniques, mais il n'y avait qu'un seul Eddie, c'était un génie. Je suis certain qu'Alex s'assurera que tout se passe bien."

Joe Satriani a aussi exprimé sa surprise autour du fait que Jason Newsted a révélé l'info la semaine dernière : "Ca arrive toujours dans l'industrie musicale, et vous êtes sensés rester silencieux autour de cela car parfois, ces projets ne se concrétisent pas."

"Il y a toujours une dizaine d'idées folles autour d'un projets et les musiciens disent toujours qu'ils ne vont rien dire car parfois, rien ne se fait et on ne veut heurter personne. Donc on est tous un peu choqués que Jason en a parlé publiquement car on était tous tenus au silence."

Depuis le décès d’Eddie Van Halen, une éventuelle tournée ou un spectacle en son hommage a été une source fréquente de rumeurs. Wolfgang Van Halen a déclaré qu’un concert commémoratif devrait certainement avoir lieu mais qu’il ne figurait pas dans les plans immédiats en raison de contraintes logistiques.