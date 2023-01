Les ruines du palais de Mariemont : un site européen "à sauvegarder en priorité"

Détruites, pillées, saccagées à partir de 1794

Des installations partiellement détruites à la révolution française, et ensuite pillées par les habitants des environs pour le fer et le plomb qu’elles contenaient. Le parc a été saccagé pour en extraire du charbon. "De nouveaux bâtiments seront érigés par les Warocqué, figures historiques de Morlanwelz au XIXe siècle", explique encore le site internet du tourisme en Wallonie.

Un jardin archéologique ouvert au public

Aujourd’hui, le parc est géré par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Son ambition est de stabiliser ces ruines, et d’y créer un jardin archéologique ouvert au public. "Le Musée poursuit ses collaborations scientifiques et techniques avec tous ses partenaires, et mise sur la visibilité accordée par Europa Nostra pour rappeler la valeur historique du site de Mariemont au niveau européen et générer des opportunités de financement complémentaires pour la sauvegarde et la mise en valeur des ruines, cœur historique du Domaine de Mariemont", conclut le musée royal de Mariemont.