Les rugbymen toulousains tentent l’expérience du cinéma

"Les Etats-Unis, plus gros pourvoyeur de films de sport, ne sont pas un pays de rugby", avance l’auteur. "Les sports qui ont été les plus filmés sont ceux largement pratiqués aux Etats-Unis, comme le football américain, le baseball ou la boxe".

"Commercialement, les films de sport ne marchent pas énormément en France", ajoute ce cinéaste et journaliste, pointant "une certaine frilosité" et un certain "snobisme" chez les producteurs français vis-à-vis du sport.

Une opinion partagée par l’ancien joueur du Racing, devenu réalisateur, Philippe Guillard, même si son premier film, "Le Fils à Jo", ancré dans l’univers du rugby, a connu le succès dans les salles en 2011 avec plus d’1,2 million d’entrées.

"Si vous voulez faire un film de rugby sur la success story d’un gamin des quartiers qui finit demi de mêlée de l’équipe de France et gagne la finale de la Coupe du monde contre les All Blacks, il faut être Clint Eastwood et avoir 100 ou 150 millions. J’ai eu 5 millions pour 'Le Fils à Jo'", rappelle à l’AFP l’ancien joueur de haut niveau.