Les rugbymen portugais accueillis par une foule en délire après leur 1e victoire historique en Coupe du monde

Le rugby portugais se développe petit à petit, à tel point que l’équipe nationale a marqué l’histoire du pays en remportant le 1er match de l’histoire du Portugal à une Coupe du monde.

Vainqueurs 24-23 des Fidji, les Lusitaniens, qui étaient déjà éliminés avant la rencontre, ont bouclé leur tournoi sur la meilleure note possible. Après deux lourdes défaites face au pays de Galles (28-8) et à l’Australie (34-14) et un partage face à la Géorgie (18-18), le Portugal est donc parvenu à aller chercher sa première victoire en Coupe du monde en venant à bout des Fidji pour le plus grand bonheur de tout un pays.

Si l’on a souvent l’habitude de voir des scènes de liesse lors du retour d’équipes ayant gagné de grandes compétitions, les Portugais ont été accueillis par une foule en liesse à leur retour au pays après cette première victoire historique.

Une magnifique scène de partage qui pourrait amener des jeunes à s’essayer au rugby et pourquoi pas emmener la sélection encore un peu plus loin.