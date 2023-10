Les "rues canyons", ces artères qui amplifient la pollution.

Pour les auteurs des travaux, le phénomène s’explique principalement par la présence importante de ce qu’on appelle les "rues canyons". Ce terme désigne des zones où les immeubles sont deux fois plus hauts que la largeur des rues.

"Lorsque l’air s’y insère, il a beaucoup de mal à sortir", explique Jean-Baptiste Renard.

"C'est cela qui provoque des accumulations de pollution, qui n’est pas éliminée par les vents."

L’exemple le plus frappant pour illustrer ce phénomène est sans doute celui de la place de l’Étoile, où la pollution aux particules fines est beaucoup moins importante que dans certains arrondissements du nord-est. "C'est très étonnant compte tenu de la densité du trafic mais comme elle est très large et très ventilée, il n’y a pas de phénomène de canyon et donc moins de pollution", précise le chercheur.