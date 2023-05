Les RTBF iXPé Online Sessions reviennent sur Rocket League et Valorant !

"Ha RiOS, here we go again !"

Cette année, deux jeux seront mis à l’honneur, Rocket League et Valorant. C’est là la principale différence avec la saison 2022 avec l’arrêt de League of Legends – déjà présent sur la chaîne Twitch.tv/Rtbf_ixpe avec les Elite Series, le championnat officiel du Benelux – et de Fortnite dont l’éditeur a clairement laissé de côté l’aspect compétitif depuis un moment.