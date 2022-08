Les RSC Anderlecht Futures partagent face à Beveren, Anouar Ait El Hadj retrouve le chemin du but

La troisième journée de Challenger Pro League a commencé par un partage 2-2 entre les RSCA Futures et Beveren. Une rencontre marquée par le premier but d’Anouar Ait El Hadj depuis le 10 avril dernier, lui qui avait refusé d’évoluer dans l’équipe "de jeunes" et s’est repenti depuis ce refus.

Les Mauves ont donc ouvert la marque par Anouar Ait El Hadj sur passe d’Antoine Colassin (19e, 1-0) mais ils ont été dépassés par les Waeslandiens, qui ont frappé juste deux fois par Daniel Maderner (21e, 1-1) et Joachim Van Damme (70e). Mais Mohamed Bouchouari a évité aux Anderlechtois de subir leur première défaite (90e+4, 2-2).

Au classement, les jeunes Mauves occupent la deuxième place avec 5 points et Beveren, qui n’a toujours pas gagné est 10e (2 points). A 20 heures, Deinze (4 points, 4e) jouera à nouveau dans ses installations face à Virton (9e), qui a signé deux partages face au RWDM et à Beveren.

Vendredi, le SL 16 FC a décroché sa première victoire 0-1 à Dender grâce à un but de Leandre Kuavita (75e), qui avait déjà marqué lors des deux premières journées. Les jeunes Rouches se sont hissés en troisième position avec 5 points. Avec trois défaites au compteur, Dender est la seule équipe à n’avoir pris aucun point. Vainqueur 0-3 du derby Limbourgeois contre Jong Genk via Caue Vinicius (43e) et Agustin Anello (60e, 74e), Lommel a pris la première place (6 points) et a repoussé les jeunes Genkois en 7e position (3 points).

Dimanche à 16h00, le Club NXT (1 point, 11e) essaiera de décrocher un premier succès face au RWDM (4 points, 6e). À 20h00, le Beerschot (4 points, 5e) disputera son second match à huis clos face au Lierse (3 points, 8e).