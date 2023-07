Les routes migratoires des cigognes du Zwin s’écourtent dans les décharges d’Espagne : "Ça risque d’être un piège mortel"

La migration des cigognes semble raccourcie par la présence de décharges suitées en Espagne et au Maroc. Ces vastes dépôts d’immondices étant condamnés à fermer prochainement en Espagne, les milliers de cigognes qui occupent le Zwin de Knokke-Heist après l’hiver sont menacées. C’est ce qu’il ressort des premiers résultats d’un projet présenté par les responsables du parc naturel ce lundi.

Les scientifiques du Zwin mènent depuis plusieurs années des recherches relatives à la vie des cigognes, en étroite collaboration avec l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB). En équipant les jeunes cigogneaux d’un émetteur, il a été possible de cartographier, entre autres, les voies de migration empruntées par les oiseaux.

Afin de mieux comprendre leurs activités hivernales, 23 cigognes ont, depuis 2019, été dotées d’émetteurs. Parmi elles, 13 individus sont toujours en vie. En cette année 2023, six cigogneaux supplémentaires ont été équipés d’un traceur. "C’est un émetteur qui combine un GPS, un GSM, un ordinateur et un panneau solaire pour assurer une recharge permanente de la batterie. On installe l’émetteur avec un système de harnais sur le dos de l’oiseau. Il faut bien le positionner de manière à ce qu’il corresponde au corps de l’oiseau pour qu’il le dérange le moins possible", explique Didier Vangeluwe, ornithologue à l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique.