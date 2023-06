"Les routes de l’esclavage" : retour sur 12 siècles de déshumanisation

Basée sur une étude menée dans 8 pays, "Les routes de l’esclavage" est une série documentaire revenant en 4 épisodes sur l’histoire de l’esclavage, du 7e au 19e siècle. 1200 ans de domination, de violences et de révoltes, à voir ce samedi sur La Trois.

Le 13 mai 1888, la signature de la Loi Aurea au Brésil mettait officiellement un terme à une histoire qui avait commencé 1200 ans plus tôt : celle de l’esclavage en Occident.

En effet, les traites négrières ont débuté bien avant la découverte de l’Amérique et les plantations de coton. Pour comprendre comment des Hommes ont pu en arriver à un tel degré de barbarie, il faut remonter bien plus loin, à l’aube du Moyen-Âge. Une démarche d’autant plus essentielle que les traces laissées par l’esclavage, plus de 200 ans après son abolition, demeurent bien ancrées dans nos sociétés contemporaines…