Les routes belges sont 56e au classement du Forum Economique Mondial, la France 18e

"La lasagne institutionnelle fait que certains gèrent les budgets et d’autres les infrastructures. Il y a des communes qui utilisent pour certains axes les budgets régionaux, qui sont parfois utilisés pour d’autres priorités ou des infrastructures différentes". Le coût du Covid et celui des inondations pèsent aussi dans la balance mais "A partir du moment où un automobiliste est taxé et rapporte à l’état de l’argent – en 2019, c’était 21 milliards – et qu’on sait qu’au final il n’y a que 36% qui sont réinjectés dans la mobilité, il y a un problème" assène Lorenzo Stefani.