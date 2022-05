Les Rothschild, une dynastie prisée des complotistes.

Loin d'être responsables de tous les maux occidentaux, les Rothschild ont au contraire eu un apport décisif en Europe grâce à "leur gestion très moderne", note Mme Kohlbauer-Fritz. L'Empire austro-hongrois était alors en proie à des difficultés financières récurrentes et Salomon Rothschild (1774-1855) est très vite devenu indispensable à la monarchie, jusqu'à être anobli, sans céder à l'assimilation ni renier sa judaïté.

La banque Credit-Anstalt, un hôpital de pointe, une fondation majeure, des palais fastueux, une gare, un jardin : presque tout ce que lui et sa lignée ont bâti à Vienne avant l'annexion de l'Autriche par Adolf Hitler a disparu aujourd'hui.

"Les nazis ont tout pris", explique la commissaire de l'exposition. La branche viennoise a émigré aux Etats-Unis et ses descendants ne sont jamais revenus.

"Même après la guerre, on les a traités de manière indécente" en les forçant à céder leurs biens, ensuite démolis afin de laisser la place à des constructions modernes, relate Gabriele Kohlbauer-Fritz, qui a dû se livrer à un jeu de piste pour retrouver des traces de cet héritage oublié. Ce n'est qu'en 2016 qu'une place Rothschild a été inaugurée à Vienne.

La lignée de Naples, elle, a fermé dès 1863 à la suite de l'unification de l'Italie, qui a relégué la ville au second plan. Mais la saga familiale continue de s'écrire de nos jours depuis Londres, Paris et New York où hôpitaux, banques et fonds d'investissements font exister la marque dans l'espace public.