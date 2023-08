Dans Les Roosevelt – Une dynastie américaine, paru aux éditions Perrin en mai dernier, son auteur, l’historien de formation et ancien diplomate Georges Ayache décrit l’héritage des Kennedy comme une "image artificielle assise principalement sur l’émotion sinon sur un mélange douteux entre le sérieux et le paraître, entre l’habileté politique et l’argent, avec pour arrière-fond le showbiz voire la mafia". Il en va tout autrement de la mémoire des Roosevelt, même s’ils n’ont plus de liens avec la réalité actuelle… Explications dans Un Jour dans l'Histoire.