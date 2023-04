Les romans doivent-ils s'inspirer des mangas pour intéresser les jeunes à la lecture ?

Les éditeurs n'ont pas encore trouvé la recette miracle confie de son côté Dimitri Kennes : "Il faut se mettre à la place d'une petite lectrice de 13 ans parfois, ce n'est pas toujours facile".

Pour l'éditeur belge, reproduire la stratégie marketing du manga n'est pas la voie à suivre impérativement. Si le manga a la cote par rapport aux romans, il faut chercher l'explication du côté des contenus sur plateformes en ligne "sur lesquelles il n'y a pas d'obligation d'avoir du contenu européen". Pour lui, "pendant la crise du covid les jeunes ont regardé énormément de mangas et comme par hasard, on est passé de 25 à 55% de lecture du manga. Je ne pense donc pas que c'est le genre qui est porteur, mais c'est ce qu'ils voient à la télé. C'est ce qu'eux regardent. Le problème c'est que quand on fait des livres, on espère, de manière très artisanale, le faire connaître sur base de coups de cœur, et s'ils rencontrent leur public et qu'ils ont un gros succès, alors on a un producteur télévisé qui nous propose de faire des adaptations. Cela prend des années, tandis que Demon Slayer c'est une déferlante marketing immense. C'est ce qui me dérange dans le manga : ce côté du livre qui devient un produit dérivé".

Dimitri Kennes estime qu'il faut avant tout changer de philosophie sur la lecture chez les jeunes. Cette activité ne devrait pas être une recommandation des parents, souvent pour contrer les jeux vidéo. Agir de cette manière serait contreproductif.

Le livre devient ce que les parents voudraient qu'on fasse, mais on ne veut jamais écouter la musique de nos parents, on ne veut jamais faire ce que font nos parents. Il faudrait qu'on comprenne que le livre c'est quelque chose à eux.

Le manga possède justement cette caractéristique, observe-t-il : "C'est quelque chose à eux car en Belgique les adultes ne lisaient pas cela. Comme on leur dit : 'tu ne lirais pas autre chose (que les mangas)', cela leur donne encore plus envie d'en lire. Il faut trouver quelque chose qui leur appartient et qui leur donnera envie de lire et qu'ils aiment".