Les Rolling Stones, Within Temptation, Stephen Sanchez et Springclean sont les nouveautés du week-end sur Classic 21

Le premier groupe sélectionné cette semaine nous avait fait l’honneur d’être à l’affiche du premier anniversaire de Classic 21, au WeX de Marche en Famenne ! Depuis lors, Within Temptation est programmé dans les plus grandes salles et festivals de Metal en Europe. Le groupe hollandais de gothic rock emmené par sa charismatique chanteuse Sharon den Adel sort aujourd’hui un nouveau single " Ritual " qui préfigure un 8e album qui verra le jour le 20 octobre prochain.

Changement de cap en s’attardant également sur un "petit nouveau" qui est déjà certifié multiplatine alors que son premier album ne sort qu’aujourd’hui… Peut-être connaissez-vous déjà cet artiste émergent grâce à son tube "Until I Found You" sorti l’an dernier… il est question ici de Stephen Sanchez. Sous un style très retro, inspiré des 50’s et des 60’s, se cachent quand même des accents de modernité dans la production des 13 titres composant son album Angel Face. Voici ce qu’il en dit : " L'espoir est d'évoquer des souvenirs et d'être la bande-son de nouveaux souvenirs, que ces chansons puissent permettre à des étrangers d'être pris dans un sentiment suffisamment longtemps pour que l'amour grandisse." Tout un programme !

Le groupe bruxellois Springclean, déjà bien présent sur l'antenne de Classic 21 depuis quelques mois profite de l’automne pour dévoiler un nouveau single, un peu plus calme, mais toujours mélodique et puissant. Le trio laisse une libre interprétation de ce nouveau titre, mais on peut y voir une allégorie à une relation amoureuse, à l’apogée en été et qui semble se faner avec le changement de saison. Si vous voulez voir Springclean en concert, retenez déjà la date du 11 novembre au Canal 10 à Hautrage.

La nouveauté de cette semaine, outre le single "Atomic City" de U2 qui nous est parvenu après la diffusion de la séquence, c’est évidemment ce nouveau titre des Rolling Stones diffusé en primeur hier soir, "Sweet Sounds of Heaven" dans lequel on retrouve la très talentueuse Lady Gaga et un piano joué par Stevie Wonder. Outre le fait de bien s’entourer, les Stones nous donnent de plus en plus envie de découvrir ce nouvel album Hackney Diamonds...