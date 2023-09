Les Rolling Stones sont de retour : écoutez le nouveau single "Angry" dévoilé à Londres

Le 24e album du groupe est leur premier album de musique originale depuis A Bigger Bang en 2005. Le titre de l’album, Hackney Diamonds, a été confirmé après des semaines de spéculation.

Le mois dernier, il semblait que le nouvel album avait été annoncé par le biais d’une annonce énigmatique dans un journal local, tandis que la semaine dernière, le groupe a annoncé la sortie de Hackney Diamonds par le biais d’un clip vidéo en réalité augmentée et d’un site web.

Ils avaient également dévoilé un extrait d’un nouveau single, "Angry", via un site web appelé dontgetangrywithme.com.

Le dernier album des Stones était un album de reprises de blues, Blue & Lonesome (2016). Et bien que les Stones aient sorti un certain nombre de chansons inédites et de bonus avec leurs rééditions d’archives, il n’y a eu que trois nouvelles chansons depuis A Bigger Bang. Il s’agit de "Doom and Gloom" et "One More Shot" en 2012 pour la compilation "GRRR !", toutes deux enregistrées en août 2012, et de "Living In A Ghost Town" en 2020, enregistrée en 2019 et terminée en 2020.