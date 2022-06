Les Rolling Stones rendent hommage aux Beatles à Liverpool

C’est lors de leur concert à Liverpool que les Rolling Stones ont rendu hommage aux Beatles en reprenant "I Wanna Be Your Man".

Ecrit à la base par John Lennon et Paul McCartney, la première version du titre a en fait été proposée par les Stones eux-mêmes. Il s’agissait de leur second single sorti le 1er novembre 1963, seulement trois semaines avant que les Beatles ne le sortent sur leur 2e album au Royaume-Uni, With the Beatles. Et hier, c’était la première fois que les Stones rejouaient ce titre en 10 ans.

Avant d’entamer ce titre, Mick Jagger a expliqué qu’ils avaient, au départ, prévu de reprendre "You’ll Never Walk Alone" de Gerry And The Pacemakers, joué avant chaque match de foot de l’équipe de Liverpool, mais qu’ils ont "finalement décidé de reprendre une chanson d’autres potes locaux".