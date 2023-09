Les Rolling Stones préparent un nouveau documentaire sur les coulisses du prochain album

Un nouveau documentaire des Rolling Stones est en préparation, à l’occasion de la sortie de l’album Hackney Diamonds.

Le projet est centré sur les membres qui travaillaient à l’écriture et à l’enregistrement de leur 24e album studio à venir.

Ils ont annoncé les détails de l’album la semaine dernière et ont partagé le premier single "Angry", accompagné d’un clip vidéo mettant en scène l’actrice d’Euphoria, Sydney Sweeney.

Aujourd’hui, on apprend que Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood participeront à ce nouveau documentaire, réalisé par Fulwell 73, l’équipe à l’origine de la série The Kardashians.

"Le film suivra le groupe au moment où il a commencé à travailler sur les 12 titres qui figurent sur 'Hackney Diamonds'", a déclaré une source proche du projet au Sun (via The Mirror). "Il offrira aux spectateurs un regard intime et sincère sur Mick, Keith et Ronnie alors qu’ils travaillent leur magie en studio, y compris les plaisanteries entre eux".

Cette même source a également affirmé que le documentaire, dont le titre n’a pas encore été révélé, contiendra également des "clins d’œil à Charlie Watts". Hackney Diamonds est le premier album du groupe depuis la mort du batteur en 2021.

"Il comprend des scènes de leur grand événement de presse au Hackney Empire, où ils ont présenté la vidéo de 'Angry' avec Sydney Sweeney", peut-on lire. "C’est une production très léchée et ce sera incroyable lorsque le montage final sera terminé."

L’événement au Hackney Empire fait référence à la conférence de presse mondialement retransmise dans l’est de Londres au début du mois (6 septembre), au cours de laquelle l’animateur du Tonight Show Jimmy Fallon a interviewé les membres à propos de la sortie prochaine du disque. Laurent Rieppi y était d’ailleurs présent pour partager les infos avec les auditeurs de Classic 21 en direct.

Jagger et ses acolytes y ont confirmé qu’il s’agirait de leur première nouvelle musique en 18 ans, après A Bigger Bang en 2005, et qu’elle contiendrait également deux chansons enregistrées avec Watts : "Mess It Up" et "Live By The Sword".

"Je ne veux pas avoir la grosse tête, mais nous n’aurions pas sorti cet album si nous ne l’avions pas vraiment aimé", a expliqué le leader lors de la conférence. "Nous nous sommes dit que nous devions faire un album que nous aimions vraiment nous-mêmes."

La sortie de Hackney Diamonds est prévue pour le 20 octobre. On a aussi appris qu’un certain nombre de grands noms figurent également sur l’album, notamment Lady Gaga, Stevie Wonder, Paul McCartney et Elton John.

Le groupe a d’ailleurs récemment donné une longue interview au Rolling Stone Magazine, dans laquelle il fournit de plus amples détails de ce que peuvent attendre les fans.