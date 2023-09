Les Rolling Stones parlent du nouvel album, de Paul McCartney, d’Elton John et de Lady Gaga

Les Rolling Stones ont parlé en détail au magazine Rolling Stone – ça s’imposait – de leur 24e album studio, Hackney Diamonds, dont la sortie est très attendue.

Annoncé officiellement au début du mois, et prévu pour le 20 octobre par Universal, le premier album de matériel original du groupe depuis A Bigger Bang en 2005 a été produit par Andrew Watt (Iggy Pop/Ozzy Osbourne/Miley Cyrus) et enregistré dans les Henson Recording Studios de Los Angeles, les Metropolis Studios de Londres, les Sanctuary Studios des Bahamas et les légendaires Electric Lady Studios et The Hit Factory/Germano Studios de New York. L’album de 12 titres a été introduit par le single "Angry", dont la vidéo met en scène l’actrice américaine Sydney Sweeney.

Tout a commencé lorsque Mick a dit : "Il est important que nous fassions un disque", raconte Keith Richards au magazine Rolling Stone. J’ai répondu : "Si tu penses que tu as assez de matériel pour chanter, alors je te soutiendrai. Si le chanteur aime chanter ce qu’il chante, c’est 90% de la partie".

Ronnie Wood, l’autre guitariste, ajoute qu’Andrew Watt a été recommandé au groupe par Paul McCartney et que Mick Jagger a parlé à Watt de la possibilité d’assumer la production lors du concert du groupe à Hyde Park, à Londres, l’été dernier. Jagger dit que Watt semblait "très enthousiaste".

"Vous devez comprendre que je suis un putain de fan", explique Watt. "Si je leur disais combien de concerts des Rolling Stones j’ai vus, je pense qu’ils ne me parleraient plus jamais. Lorsque nous étions en studio, je leur disais : "Vous avez laissé un taré derrière la barricade produire l’album". "

L’album compte un certain nombre d’invités, dont Stevie Wonder et Lady Gaga sur la chanson " Sweet Sounds Of Heaven ". L’apparition de Gaga sur l’album s’est faite simplement parce qu’elle enregistrait dans le même studio à New York et qu’elle a demandé si elle pouvait passer.

"Elle est entrée, devant moi, et s’est mise en boule devant moi, sur le sol", se souvient Jagger. "Quelqu’un lui a donné un micro et elle s’est mise à chanter des oohs et des ahs. "

"Elle était assise par terre, en train de creuser et de chanter ", raconte Wood, et Mick a dit : "Eh bien, entre. Lève-toi. Faisons-en quelque chose. Faisons-le correctement".

Le groupe a également recruté Paul McCartney pour jouer de la basse sur " Bite My Head Off ", qui est apparemment la chanson "punk" de l’album, et Elton John pour jouer sur " Get Close " et " Live by the Sword", l’un des deux titres (l’autre étant " Mess It Up ") sur lesquels on trouve des pistes de batterie enregistrées par Charlie Watts, le défunt batteur des Stones.

"Tout le monde est fan des Rolling Stones", a encore ajouté Andrew Watt. Tout comme Paul, Elton s’est dit : "Je viens de jouer avec les Rolling Stones".

