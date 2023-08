Les Rolling Stones ont leur statue à Dartford

Des statues en bronze de Mick Jagger et de Keith Richards viennent d’être érigées dans leur ville natale.

Vous connaissez certainement l’histoire : les deux artistes se sont rencontrés sur le quai de la gare de Dartford, dans le Kent, et ont noué une amitié qui allait déboucher sur la création des Rolling Stones en 1962.

Les statues, qui représentent le duo en plein concert, ont été installées mercredi dans la High Street de Dartford, devant les membres des familles des musiciens, elles ont été créées par l’Amy Goodman.

Angela Richards, la fille de Keith Richards, pense que la sculptrice les a parfaitement capturés", a-t-elle déclaré à la BBC, "elle a complètement capturé cette belle essence d’eux lorsqu’ils sont sur scène".

Les statues ont été conçues pour que les gens puissent les toucher et prendre des selfies. Le chef du Dartford Borough Council, Jeremy Kite, a déclaré : "Nous voulons que les jeunes créatifs d’aujourd’hui ressentent un peu l’esprit de Mick et Keith et poursuivent leurs rêves. "Il n’est pas nécessaire que ce soit de la musique, et ils ne seront pas aussi célèbres que les Rolling Stones, mais s’ils vont faire leur truc dans la médecine, les arts, l’environnement, ce serait fantastique. "Je veux que les gens regardent ça et disent" nous sommes de Dartford, nous pouvons le faire aussi".