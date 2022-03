Les Rolling Stones n’ont pas l’intention de vendre leurs droits musicaux

Keith Richards a déclaré dans l’émission CBS This Morning que les Rolling Stones n’ont pas l’intention de vendre leur catalogue.

"Mick (Jagger) et moi n’en avons pas parlé sérieusement. Je ne sais pas si nous sommes prêts à vendre notre catalogue" a-t-il affirmé. Il poursuit : "Nous pourrions le faire durer un peu, mettre un peu plus de choses dedans. Quand on vend son catalogue… C’est un signe de vieillesse".

Ces déclarations de Keith Richards s’inscrivent dans le contexte des récentes ventes de catalogues musicaux par de nombreux musiciens. Le dernier artiste à avoir vendu son catalogue est Leonard Cohen (sa succession) juste après Neil Diamond, Sting, John Lee Hooker, George Michael, Motley Crue, Tina Turner, ZZ Top, Bruce Springsteen, James Brown, Neil Young, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Stevie Nicks, les Beach Boys, Bob Dylan, les Red Hot Chili Peppers et David Crosby.

Plus tard dans l’interview, Richards a évoqué sa douleur suite au décès de Charlie Watts l’année dernière : "C’était un véritable choc. Il avait eu un cancer un an ou deux auparavant, mais il l’avait vaincu. Il a été frappé par une double malchance". Il a ajouté que les Stones avaient envisagé d’annuler le reste de leur tournée No Filter après avoir perdu leur batteur et ami. Finalement, la décision a été prise de poursuivre car c’est certainement ce qu’il aurait souhaité : "Il voulait que la tournée ait lieu. C’était mon sentiment la dernière fois que j’ai parlé avec lui". Un dernier concert a eu lieu le 6 décembre à Londres pour rendre hommage à Charlie Watts. Steve Jordan, le batteur et associé de longue date, a effectué un "excellent" remplacement, selon le Rolling Stone Magazine.

Keith Richards a par ailleurs révélé que le groupe a récemment travaillé sur de nouveaux titres. "J’ai travaillé avec Mick la semaine dernière, ainsi qu’avec le batteur Steve Jordan, et nous avons trouvé huit ou neuf nouveaux morceaux, ce qui est énorme par rapport à nos habitudes", a-t-il déclaré.

Retrouvez l’interview complète de Keith Richards ci-dessous :