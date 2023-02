Les Rolling Stones, Kraftwerk et Creedence Clearwater Revival au programme de l’émission Soundtrack sur Classic 21

Alors que l’album GRRR Live ! des Rolling Stones sort ce vendredi et est à l’honneur tout au long de la journée sur Classic 21, Laurent Debeuf accueille ce dimanche 12 février Dominique Ragheb pour évoquer en détail cet album live.

Le concert repris sur cet album a eu lieu en décembre 2012 au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey. Il a été diffusé à l’origine dans le cadre de l’événement The Rolling Stones : One More Shot. Il a maintenant été remixé et réédité dans cette nouvelle version, qui sortira sous la forme d’un vinyle triple album et d’un CD double album. GRRR Live ! est disponible également en DVD et Blu-Ray.

Laurent Rieppi évoquera quant à lui la carrière de Karl Bartos de Kraftwerk, à l’occasion de la sortie de sa biographie The Sound of The Machine : My Life in Kraftwerk and Beyond. Membre clef du groupe qu’il rejoindra pour la tournée de l’album Autobahn, Bartos co-signera ensuite certains des grands classiques de la formation allemande, comme "The Robots", "The Model" ou encore "Computer Love". Retour sur sa carrière et son témoignage dans cette étrange aventure made in Germany.

Dans sa séquence Micro-Sillon, Walter De Paduwa vous proposera un focus sur un groupe qui a marqué l’histoire de la musique : Creedence Clearwater Revival.

Ce groupe a marqué l’histoire en alignant les tubes les uns après les autres sur une assez courte période. Il était emmené par John Fogerty, une voix splendide mais aussi un auteur-compositeur extraordinaire. Cela semblait être une belle histoire de loin, mais c’était loin de l’être…