Les Rolling Stones fêtent 60 ans de carrière au Stade Roi Baudouin... retour dans les archives

L’animateur de Classic 21 ajoute que : "Ce sont des morceaux qui se sont inscrits dans le temps parce qu’ils ont toujours évolué parallèlement à la situation de la société. Quand le Disco est arrivé, on pensait que les Stones allaient couler très vite. Et puis, ils ont sorti "Miss You" qui est devenu un classique du Disco. Durant toutes ces décennies, ils ont passé toutes les vagues de la musique Rock depuis les années 60."

Bien qu’il ne reste plus que Mick Jagger et Keith Richards du groupe originel, les Rolling Stones continuent de faire chavirer le cœur des Belges et des fans du monde entier au fil des décennies. Plus que jamais, leur tournée Sixty célèbre 60 années de l’existence et du génie de ce groupe désormais mythique. Ce soir, l’ambiance du Stade Roi Baudouin sera irrésistiblement Stones and Roll.