Les Rolling Stones et Freddie Mercury évoquent le temps qui passe

Le temps dépend de tout ! Le temps dépend de l’endroit où l’on se trouve, mais surtout de l’état dans lequel on est. De ce que ce moment implique, parfois des secondes semblent durer des heures et d’autres fois les heures passent en un clin d’œil.

Le temps est une notion qui a particulièrement intéressé les Rolling Stones : en 1964, ils enregistrent ‘‘Time Is On My Side‘‘ reprise d’un standard américain, tout d’abord de jazz, puis de soul. Un an plus tard, les Stones triomphent avec ‘‘The Last Time", une composition Jagger/Richards inspirée par ‘‘This May Be The Last Time‘‘ des Staple Singers, groupe américain spécialisé dans le gospel. 1966, ils triomphent, cette fois, avec ‘‘Out of Time", que l’on pourrait traduire par ‘‘arrivé au mauvais moment'', ‘‘mal tombé‘‘ dans le cadre d’une histoire d’amour évidemment, sacrés Rolling Stones. 1974, voici ‘‘Time Waits For No One‘‘ Mick Jagger mise sur du temps de qualité, ne pas attendre pour faire les choses, et les faire, tant que le temps, que la vie, nous l’accorde… En 1986, Freddie Mercury accepte l’invitation de son ami Dave Clark, du légendaire groupe des 60s Dave Clark Five, et participe à son grand projet de comédie musicale baptisée ‘‘Time‘‘, accompagnée d’un album concept du même nom sur lequel on retrouve également Julian Lennon, Stevie Wonder ou encore Murray Head.