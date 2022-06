Les Rolling Stones en TV sur La Trois et sur Auvio !

Ce jour-là, 1,2 millions de Cubains ont assisté pour la première fois à un concert rock d'une telle ampleur assuré par une formation britannique, et quelle formation! Mick Jagger, à peine sur scène, annonçait d'emblée avec énormément d'enthousiasme: "Nous y voilà enfin! Nous sommes sûrs que cette soirée va être un moment inoubliable, tant pour vous que pour nous".

Organisé à la Ciudad Deportiva de La Havane, ce concert comporte les plus grands classiques du groupe tels que "Brown Sugar", "Jumpin Jack Flash", "Paint It Black", "Miss You", "Angie", "Honky Tonk Women", "(I Can't Get No) Satisfaction". Paul Dugdale, le réalisateur, a aussi travaillé avec Coldplay, Lenny Kravitz ou encore Adele.

Il s'agit plus que d’une simple projection, puisqu’elle sera pleinement immersive: "Les spectateurs seront emportés dans les rues de La Havane, à Cuba, pour une prestation plus iconique que jamais. Chaque sens sera stimulé pendant l’événement. Un kaléidoscope de couleurs, des lumières électrisantes et de la vidéo full HD donneront la sensation d’être sur scène avec les Stones."

Rappelons également que sur Classic 21 tous les jours de la semaine à 10h15, Walter De Paduwa revient sur 20 faits marquants de la carrière des Rolling Stones, juste avant leur passage au Stade Roi Baudouin ce 11 juillet.