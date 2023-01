Les Rolling Stones dévoilent un nouvel extrait de GRRR Live !

Le groupe a annoncé un concert virtuel "immersif" pour célébrer la sortie de l’album GRRR Live !.

Le show virtuel sera diffusé le 2 février à 21 heures (heure belge). Il s’agira en fait de ce fameux live qui sera disponible en CD et en DVD.

Ce concert avait eu lieu en décembre 2012 au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey. Le show faisait partie de la tournée mondiale "50 and Counting" des Rolling Stones, qui a vu défiler de nombreux invités. Lady Gaga a rejoint le groupe sur scène pour un duo avec Mick Jagger sur "Gimme Shelter", tandis que John Mayer et Gary Clark Jr. ont participé à "Going Down".

Les deux membres des Black Keys ont assuré la reprise de "Who Do You Love" de Bo Diddley, tandis que Bruce Springsteen, natif du New Jersey, a préféré "Tumbling Dice", le morceau phare de Exile On Main Street. Le groupe a également accueilli son ancien guitariste Mick Taylor sur scène pour une interprétation de "Midnight Rambler".

Ce concert n’était plus disponible depuis sa diffusion en live il y a dix ans et il sera donc à voir sur RollingStonesNewark.com en livestream.